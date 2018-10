Start in Sölden: Tourismus freut sich auf Skiweltcup

Wintersport

Sölden (dpa) - An ein Winter-Paradies erinnert in Sölden noch nichts. Es gibt noch keine dicke Schneedecke, auf Fotos und Webcams dominieren die Farben braun und grau, das Thermometer zeigte zuletzt noch zweistellige Temperaturen an.

Copyright © mittelhessen.de 2018