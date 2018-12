Deutsche Langlauf-Staffeln ohne Podestplatz

Weltcup in Beitostölen

Beitostölen (dpa) - Die deutschen Skilangläufer haben zum Abschluss des Weltcups in Beitostölen den sechsten Platz in der Staffel belegt, Auch die deutsche Frauen-Staffel hat einen Podestplatz in ausgedünnter Besetzung deutlich verpasst.

