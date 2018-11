Kombinierer Eric Frenzel plant bis 2022

Dreimaliger Olympiasieger

Heilbronn (dpa) - Eric Frenzel will noch bis zu den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking weitermachen. Das sagte der dreimalige Olympiasieger in der Nordischen Kombination in einem Interivew mit der «Heilbronner Stimme».

