Deutsche Skispringerinnen starten in den Weltcup

Saisonauftakt in Lillehammer

Lillehammer (dpa) - Nach Olympia-Silber in Pyeongchang und Platz zwei im Gesamt-Weltcup von Katharina Althaus wollen die deutschen Skispringerinnen auch in der am Freitag beginnenden neuen Saison wieder angreifen.

