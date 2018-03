Finaler Weltcup: Weltrekordjagd bei Sonne und Volksmusik

Skifliegen in Planica

Planica (dpa) - Ein Flug über 250 Meter, acht Sekunden in der Luft: Wenn im slowenischen Planica an diesem Wochenende die Saison der Skispringer zu Ende geht, ist wie immer der Skiflug-Weltrekord in Gefahr.

