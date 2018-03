Stoch gewinnt Qualifikation in Trondheim - Freitag Fünfter

Raw-Air-Tour

Trondheim (dpa) - Olympiasieger Kamil Stoch arbeitet weiter am Gesamtsieg bei der Raw-Air-Tour der Skispringer. Der Pole kam in der Qualifikation für das Springen am Donnerstag in Trondheim zum Sieg.

