3:0 gegen WM-Gastgeber: Deutsche auf dem Weg zum Gruppensieg

Tischtennis Mannschafts-WM

Halmstad (dpa) - Timo Boll und Co. kommen bei der Tischtennis- Mannschafts-WM in Schweden immer mehr in Fahrt. Einen Tag nach dem mühevollen Auftakt gegen Ägypten fegte das Team von Bundestrainer Jörg Roßkopf sowohl Gastgeber Schweden als auch die junge Auswahl Rumäniens mit jeweils 3:0 vom Tisch.

