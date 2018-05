Alexander Zverev auch in Zweitrunden-Match Favorit

French Open in Paris

Paris (dpa) - Alexander Zverev macht in der zweiten Runde der French Open den Anfang aus deutscher Sicht. Als erster der sieben noch im Feld befindlichen deutschen Tennisprofis muss der Hamburger an diesem Mittwoch in Paris antreten.

Copyright © mittelhessen.de 2018