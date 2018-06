Ball aus dem All für die zwei schlechtesten Teams

WM-Eröffnungsspiel

Moskau (dpa) - Die Auslosung wollte es so: Im Eröffnungsspiel der 21. Fußball-Weltmeisterschaft treffen am Donnerstag (17.00 Uhr MESZ) in Moskau zwischen Russland und Saudi-Arabien die zwei in der Weltrangliste am schlechtesten notierten Teams des Turniers aufeinander.

