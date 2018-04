DEL-Finale in Berlin: Hattrick-Party oder Serienausgleich

Best-of-Seven-Serie

Berlin (dpa) - Vorzeitiger Titel-Hattrick für München oder Ausgleich in der Serie und Showdown im alles entscheidenden siebten Spiel: Im Kampf um die deutsche Eishockey-Meisterschaft steht am Dienstagabend (19.30 Uhr) in der Hauptstadt der nächste Höhepunkt an.

