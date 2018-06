DHB will mit großen Arenen und Erfahrung punkten

EM-Vergabe

Glasgow (dpa) - Deutschland träumt vom Supersportjahr 2024. Bevor im September die Entscheidung fällt, ob der Deutsche Fußball-Bund in sechs Jahren EM-Gastgeber sein wird, steht am Mittwoch bereits die Vergabe der Handball-Europameisterschaft an.

Copyright © mittelhessen.de 2018