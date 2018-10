DVV-Frauen verlieren letzte WM-Partie

Turnier in Japan

Nagoya (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen haben sich mit einer Niederlage von der WM in Japan verabschiedet. Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski bekam die Offensive der Dominikanischen Republik in Nagoya nicht in den Griff und unterlag klar mit 0:3 (12:25, 19:25, 17:25).

