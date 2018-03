Dahlmeier vom Holmenkollen begeistert: «Das ist Biathlon»

Weltcup in Oslo

Oslo (dpa) - Laura Dahlmeier genießt die Tage am Holmenkollen. «Das ist Biathlon, so soll es sein und so macht es richtig viel Spaß», sagte die Doppel-Olympiasiegerin angesichts des Traumwetters und der begeisternden Atmosphäre beim Weltcup in Oslo.

