Das bringt der Tag bei den European Championships in Glasgow

Entscheidungen stehen an

Glasgow (dpa) - Am vierten Tag der European Championships in Glasgow fallen Entscheidungen in sechs Sportarten. Dabei richtet sich der Fokus aus deutscher Sicht vor allem auf den Achter der Ruderer, die Turnerinnen, die Schwimmer und die Bahnradsportler. Die Highlights des Tages in der Übersicht:

Copyright © mittelhessen.de 2018