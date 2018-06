Das bringt der Tag bei der Fußball-WM

Ausblick

Moskau (dpa) - Nach ihrem spektakulären 3:3 im direkten Duell zum WM-Auftakt bestreiten Europameister Portugal und Spanien heute ihre zweiten Vorrundenspiele der Gruppe B. In Gruppe A steht der Vergleich zwischen Uruguay und Saudi-Arabien an. Die DFB-Elf trainiert erstmals in Sotschi.

Copyright © mittelhessen.de 2018