Das bringt der Wintersporttag am Sonntag

Aussicht und Siegchancen

Berlin (dpa) - Francesco Friedrich winkt in Sigulda der zweite Sieg der noch jungen Weltcup-Saison der Bobsportler. Gegenüber seinem Erfolg vom Samstag wechselt der Doppel-Olympiasieger aber den Bremser. Beim Slalom-Tag der Ski-Rennfahrer in Val 'Isere ist auch Felix Neureuther wieder am Start.

