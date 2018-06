Das muss man wissen zum Großen Preis von Kanada

Rennen in Montréal

Montréal (dpa) - Es ist Formel 1 in Kanada, und am Ende gewinnt Lewis Hamilton: Die Bilanz des britischen Weltmeisters auf dem Circuit Gille Villeneuve in Montréal ist glänzend. Hier feierte er 2007 seinen ersten Grand-Prix-Sieg.

