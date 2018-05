Das muss man wissen zum Großen Preis von Monaco

Formel 1

Monte Carlo (dpa) - Sebastian Vettel steht unter Zugzwang. Beim Formel-1-Rennen in Monaco am Sonntag (15.10 Uhr/RTL) will der deutsche Ferrari-Star im WM-Duell mit Lewis Hamilton wieder Boden gut machen. Der Kurs im Fürstentum ist ein einziges Wagnis.

