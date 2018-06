Desaster für Golfstars Kaymer, Woods und Co. bei US Open

Sturm auf Long Island

Southampton (dpa) - Den Start in die 118. US Open hatten sich Martin Kaymer, Tiger Woods und Co. ganz anders vorgestellt. Mit über 40 Stundenkilometern pfiff der Wind über den schweren Par-70-Kurs des Shinnecock Hills Golf Clubs hinweg und verwandelte die Auftaktrunde vieler Stars in ein Desaster.

