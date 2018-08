Deutsche Hockey-Damen trauern nach WM-Aus

Tränen in London

London (dpa) – Am bitteren Ende flossen die Tränen. Ausgerechnet, als es im ersten K.o.-Spiel der Weltmeisterschaft in London darauf ankam, hielten die bis dahin so souveränen deutschen Hockey-Damen dem großen Druck und auch denr eigenen Erwartungen nicht stand.

