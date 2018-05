Deutsche Tischtennis-Männer vorzeitig im WM-Viertelfinale

Auch Frauen in der K.o.-Runde

Halmstad (dpa) - Timo Boll und Co. stehen bereits im Viertelfinale. Und auch die Frauen haben durch zwei Siege in nur neun Stunden die K.o.-Runde erreicht. Die deutschen Tischtennis-Stars haben bei der Mannschafts-WM in Schweden ihren bislang erfolgreichsten Tag erlebt.

Copyright © mittelhessen.de 2018