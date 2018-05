Deutsches Eishockey zurück in der Realität - Absturz möglich

WM-Spieler abgeschottet

Herning (dpa) - Olympia-Silber war einmalig. Zehn Wochen nach dem dramatischen Finale von Pyeongchang ist das deutsche Eishockey zurück in der Realität und muss bei der Weltmeisterschaft in Dänemark sogar den Absturz in die Zweitklassigkeit fürchten.

