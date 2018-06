Deutsches Team präsentiert sich in Watutinki

Applaus für Gündogan-Tor

Watutinki (dpa) - Mit einem öffentlichen Training hat sich die Fußball-Nationalmannschaft in Watutinki vorgestellt. Rund 500 Zuschauer bejubelten den Weltmeister am Mittwoch bei der ersten Übungseinheit im Moskauer Vorort, in dem rund 12.000 Menschen in riesigen Plattenbauten wohnen.

Copyright © mittelhessen.de 2018