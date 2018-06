Die Lehren aus dem Großen Preis von Frankreich

Hamilton-Sieg

Le Castellet (dpa) - Zum dritten Mal in diesem Jahr hat die WM-Führung in der Formel 1 gewechselt. Nach seinem gänzlich ungefährdeten Sieg in Frankreich hat Titelverteidiger Lewis Hamilton Ferrari-Star Sebastian Vettel wieder hinter sich gelassen.

