Die Spiele der deutschen Tennisprofis bei den US Open

Matches am Dienstag

New York (dpa) - Am zweiten Turniertag der US Open wird es ernst für Wimbledonsiegerin Angelique Kerber und Alexander Zverev. Beide deutschen Tennis-Stars sollten aber am Dienstag in New York ihre ersten Aufgaben lösen. Den deutschen Tag im Louis-Armstrong-Stadium eröffnet zuvor Andrea Petkovic.

Copyright © mittelhessen.de 2018