«Drama-Queen» und Ausnahmekönner: Neymar vor Prüfung

Viertelfinale gegen Belgien

Sotschi (dpa) - Drei Tage lang hat sich Neymar weder fallen lassen noch am Boden gewälzt. Aber es wird auch vor dem WM-Viertelfinale gegen Belgien am Freitag (20.00 Uhr) einfach nicht still um Brasiliens streitbaren Stürmerstar.

