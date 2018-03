Dreßen beendet Saison mit Platz 3 im Super-G

Weltcup-Finale

Are (dpa) - Skirennfahrer Thomas Dreßen hat seinen überragenden Olympia-Winter mit dem vierten Podestplatz beendet und es erstmals in seiner Karriere auch im Super-G zur Siegerehrung geschafft. Gemeinsam mit Norwegens Aksel Lund Svindal kam Deutschlands Ski-Star in Are auf den dritten Platz.

