Dressurkönigin Werth will auch das zehnte WM-Gold

Titelkämpfe in den USA

Tryon (dpa) - Isabell Werth hat noch nicht genug. Die erfolgreichste Reiterin der Welt gewann ihre neunte Gold-Medaille bei einer Weltmeisterschaft - und nun will sie am Sonntag in der Kür die zehnte folgen lassen.

