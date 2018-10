EGMR entscheidet in Pechsteins Streit mit CAS

Eisschnellläuferin

Straßburg/Berlin (dpa) - Für Eisschnellläuferin Claudia Pechstein (46) wird es an diesem Dienstag auf juristischem Terrain wieder ernst. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) will in ihrem Rechtsstreit um die Rolle des Internationalen Sportgerichtshofs CAS eine wegweisende Entscheidung verkünden (10.00 Uhr).

Copyright © mittelhessen.de 2018