Ehning leidet mit Klimke und übt seine neue Rolle bei WM

Nach verpasster Goldmedaille

Tryon (dpa) – Marcus Ehning konnte die gemischten Gefühle von Ingrid Klimke gut verstehen. Der Springreiter erlebte bei der Pferdesport-WM in Tryon live, wie die Kollegin in der Vielseitigkeit Gold am letzten Hindernis verlor und sich mit Bronze begnügen musste.

Copyright © mittelhessen.de 2018