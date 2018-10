Erster Sieg für Tuchel mit PSG - Klopp verliert

Champions League

Berlin (dpa) - Beim Wettschießen der Superstars hat Thomas Tuchel den ersten Sieg mit Paris Saint-Germain in der Champions League geholt und in der Hammergruppe C sogar Jürgen Klopp und den FC Liverpool überholt.

Copyright © mittelhessen.de 2018