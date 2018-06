Erstmals mit Schröder: Basketballer gegen Österreich

WM-Qualifikation

Braunschweig (dpa) - Deutschlands Basketballer wollen den nächsten Schritt zur Qualifikation für die WM 2019 in China machen. Gegen Österreich ist der Gastgeber in Braunschweig in der Favoritenrolle. Erstmals in diesem Jahr ist NBA-Jungstar Dennis Schröder von den Atlanta Hawks dabei.

