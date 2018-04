FC Bayern im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid

Auslosung

Nyon (dpa) - Wieder Real Madrid, wieder Cristiano Ronaldo: Der FC Bayern München bekommt es im Halbfinale der Fußball-Champions-League wieder einmal mit den Königlichen zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitag in der Zentrale der Europäischen Fußball-Union UEFA in Nyon.

Copyright © mittelhessen.de 2018