FCA stoppt Bayern-Siegesserie - Schalke weiter ohne Zähler

Bundesliga am Dienstag

Berlin (dpa) - Der FC Bayern München hat am fünften Spieltag in der Fußball-Bundesliga erstmals Punkte abgegeben. Gegen den FC Augsburg kam der deutsche Rekordmeister am Dienstagabend nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.

