FIFA vor WM-Okay für Videobeweis - Streit um Club-WM

Council-Sitzung

Bogotá (dpa) - Trotz der Dauerdebatten in der Bundesliga geht es im Grunde nur noch um Details: Wenn das FIFA-Council am Freitag in Bogotá zusammenkommt, gilt das Okay der Funktionäre für die Anwendung des Videoschiedsrichters bei der WM in Russland schon als ausgemachte Sache.

Copyright © mittelhessen.de 2018