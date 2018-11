«Fantastisch»: Fliegender Wellinger grinst und jubelt

Skispringen in Kuusamo

Kuusamo (dpa) - Andreas Wellinger hatte sein Grinsen zurück und brüllte seine ganze Freude in die Kamera. Der Olympiasieger von Pyeongchang hat sich nach schweren Monaten und einem harten Sommer in der Weltspitze zurückgemeldet und erstmals in diesem Winter den Sprung auf das Podest geschafft.

