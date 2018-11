«Fast wie ein Grand Slam»: Zverev will den großen Wurf

Turnier in London

London (dpa) - Aus dem erhofften Meistermacher Ivan Lendl macht Alexander Zverev gerne ein Geheimnis. Arbeitet man auch während der ATP World Tour Finals? «Man arbeitet die ganze Zeit.» Was soll verbessert werden? «Ich werde nicht sagen, an was wir arbeiten.»

