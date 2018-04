Flensburgs Handballer träumen vom Finalturnier in Köln

Champions League

Flensburg (dpa) - Über Südfrankreich nach Köln. Auf diesem Weg wollen die Handballer der SG Flensburg-Handewitt am Mittwoch den ersten Schritt machen. Am 26. und 27. Mai findet in der Domstadt das Finalturnier der Champions League statt.

