Gegen die Zweifel: Hamilton will keine Schwäche zeigen

Formel-1-Weltmeister

Le Castellet (dpa) - Lewis Hamilton wehrt sich. Diese Zweifel am Erfolg seiner Titelverteidigung, die plötzlich die Mercedes-Garage umschwirren, will der Formel-1-Weltmeister nicht in seinen Kopf lassen.

Copyright © mittelhessen.de 2018