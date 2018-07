Greipel und Gaviria zurückgestuft - Tony Martin gestürzt

8. Etappe der Tour de France

Amiens (dpa) - Altmeister André Greipel hat sich am Samstag in Amiens in einem chaotischen Sprint um den Sieg betrogen gefühlt. Olympiasieger Greg Van Avermaet verteidigte am französischen Nationalfeiertag sein Gelbes Trikot.

