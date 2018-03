Ibrahimovic vor Wechsel in MLS: US-Fußball vor der Rente

Schwedens Stürmerstar

Manchester (dpa) - Zlatan Ibrahimovic ist sowohl am Ball als auch am Mikrofon immer für eine Überraschung gut. In der laufenden Saison ist er fast durchgehend verletzt ausgefallen - aber das hindert ihn wohl nicht an einem neuen Engagement in der Major Soccer League (MLS).

