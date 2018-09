Jagd auf Real Madrid: Klopp, Tuchel und Co. greifen an

Champions League

Stuttgart (dpa) - Gewinnt Real Madrid den vierten Titel in der Champions League in Serie? Zieht der FC Bayern erstmals seit 2013 wieder ins Endspiel ein? Heute beginnt in der Königsklasse die Jagd auf Titelverteidiger Madrid.

Copyright © mittelhessen.de 2018