Joachim Löw: «Es gibt kein Lamentieren»

Vor WM-Start

Frankfurt/Main (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft fliegt am Dienstag nach Moskau. Am Sonntag steht dort das erste WM-Gruppenspiel gegen Mexiko an. Joachim Löw weiß um die Schwere der Aufgabe für den Titelverteidiger in Russland.

