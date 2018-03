Joker «Batsman» erlöst wankenden BVB - «Magische Momente»

3:2 gegen Frankfurt

Dortmund (dpa) - Das Finale furioso versetzte Michy Batshuayi in Hochstimmung. Mit sichtlichem Stolz und seligem Lächeln schnappte sich «Batsman», wie er in Anlehnung an die Comic-Figur Batman genannt wird, nach dem 3:2 über Eintracht Frankfurt den Spielball und trug ihn wie eine Trophäe vom Platz.

