Joshua stoppt Powetkin mit K.O. in der 7. Runde

WM-Schwergewichtskampf

London (dpa) - Box-Weltmeister Anthony Joshua hat seinen Titel gegen Herausforderer Alexander Powetkin in London eindrucksvoll verteidigt. Der 28-Jährige Brite schlug den 39-jährigen Russen in der 7. Runde K.O., Powetkin ging in dieser Runde nach schweren Trefferserien gleich zweimal zu Boden.

