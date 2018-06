Kapitalistische Rikscha-Fahrer

Nee, das will auch ein Sportreporter nicht unbedingt erleben. Wir waren raus. Eigentlich. Und dieser Schock hielt irgendwie auch noch über den Schlusspfiff hinaus an. Jogi Löw sah bei der Pressekonferenz zu später Stunde nicht aus, wie ein vom Glück in letzter Sekunde geküsster Bundestrainer, der gerade noch einmal an seiner größten sportlichen Blamage vorbei geschrammt war. Jogi saß der Schock noch in den Gliedern. Auf meine Frage, wie er sich fühle, antwortete er weltmännisch: Er freue sich für Toni Kroos. Erst später erzählte er mehr über sein Innenleben. Nach dem Tor habe er nicht mehr viel mitgekriegt, weil er alle auf und an der Bank in Jubelarien umarmt hatte.

