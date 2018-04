«Kein Spielraum für Fehler»: Mercedes will die Wende

Großer Preis von China

Shanghai (dpa) - Die Zeiten des Hätte-Wenn-und-Aber-Sagens sollen für Mercedes-Teamchef Toto Wolff in dieser Formel-1-Saison vorbei sein. Nach den Niederlagen in Australien und Bahrain fordert der Österreicher von dem Weltmeister-Team schon am Sonntag (08.10 Uhr MESZ/RTL) in Shanghai die Wende im Titelkampf gegen Ferrari und den zweimaligen Sieger Sebastian Vettel. «Um in diesem Jahr zu gewinnen, müssen wir in Bestform sein», sagte Wolff vor dem dritten Grand Prix des Jahres in der ostchinesischen Mega-Metropole.

