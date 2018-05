Löw-Kicker als Toni-Kroos-Fans - WM-Lust wächst im DFB-Team

WM-Trainingslager

Eppan (dpa) - Ein Raum im Teamhotel Weinegg wird zur Fanzone für Toni Kroos. Wenn der Weltmeisterspieler am Samstagabend mit Real Madrid im Champions-League-Finale gegen den FC Liverpool antritt, sind die Sympathien in der Fünf-Sterne-Herberge in Eppan klar verteilt.

Copyright © mittelhessen.de 2018