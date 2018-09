Löw: «Mit Ergebnis und Spiel kann ich sehr gut leben»

Aktuell gefragt

München (dpa) - Fragen an Bundestrainer Joachim Löw in der Pressekonferenz nach dem 0:0 gegen Weltmeister Frankreich im ersten Länderspiel nach dem WM-Debakel in Russland.

Copyright © mittelhessen.de 2018