Löw denkt nicht an Rücktritt - Neuer spielt gegen Frankreich

Nations League

Paris (dpa) - Joachim Löw denkt in der derzeit schwierigsten Phase als Bundestrainer nicht ans Hinschmeißen. «Solche Gedanken mache ich mir jetzt wirklich nicht. Auch nicht nach so einem Spiel», sagte der DFB-Chefcoach in Paris dem ARD-Hörfunk.

Copyright © mittelhessen.de 2018